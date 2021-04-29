У Києві під час руху зайнявся автобус з пасажирами
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Укрінформ
У Подільському районі Києва сталася пожежа в автобусі з пасажирами.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.
О 13:44 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про займання автобуса на проспекті Правди, 66.
Займання сталося під час руху в задній частині автобуса. Пасажири і водій, які були в автобусі, самостійно його покинули.
О 14:01 рятувальники локалізували пожежу, а о 14:12 – ліквідували. Автобус згорів повністю.
На місці події працювали три одиниці пожежно-рятувальної техніки і 15 чоловік особового складу.
Причина виникнення займання встановлюється.
Як повідомляв Укрінформ, 11 квітня у Дрогобичі Львівської областіпід час руху загорівся «ПАЗ», постраждав водій.
Фото: ДСНС