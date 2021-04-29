У Києві під час руху зайнявся автобус з пасажирами

У Подільському районі Києва сталася пожежа в автобусі з пасажирами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.

О 13:44 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про займання автобуса на проспекті Правди, 66.

Займання сталося під час руху в задній частині автобуса. Пасажири і водій, які були в автобусі, самостійно його покинули.

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О 14:01 рятувальники локалізували пожежу, а о 14:12 – ліквідували. Автобус згорів повністю.

На місці події працювали три одиниці пожежно-рятувальної техніки і 15 чоловік особового складу.

Причина виникнення займання встановлюється.

Як повідомляв Укрінформ, 11 квітня у Дрогобичі Львівської областіпід час руху загорівся «ПАЗ», постраждав водій.

Фото: ДСНС