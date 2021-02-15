У Миколаєві під час руху загорівся вантажний потяг

У Миколаєві рятувальники загасили пожежу тепловоза вантажного потягу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

«‎14 лютого о 18:58 за екстреним номером 101 повідомили про те, що горить тепловоз вантажного потягу на вул. О. Вишні у Корабельному районі м. Миколаєва. На місце прибули відділення 5 державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. З'ясувалось, що займання сталось під час руху», - йдеться у повідомленні.

Машиніст зупинив потяг та намагався загасити полум'я вогнегасниками, йому на допомогу прийшли співробітники залізничної станції «Жовтнева».

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О 19:10 рятувальниками пожежу локалізовано та о 19:20 ліквідовано на площі 7 кв. м, її причина встановлюється.

Вогнем пошкоджена силова установка, збитки встановлюються.

Загалом до гасіння залучались 3 одиниці техніки ДСНС та 11 осіб, додатково працювали співробітники поліції.

Фото: ГУ ДСНС у Миколаїській області