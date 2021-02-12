На Житомирщині горів пасажирський потяг

У Коростенському районі Житомирської області рятувальники ліквідували пожежу в локомотиві пасажирського потяга Львів-Бахмут.

Про це повідомляє обласне управління ДСНС, передає Укрінформ.

Як розповіли у рятувальній службі, повідомлення про те, що поблизу с. Красносілка в тепловозі пасажирського потяга сталася пожежа, надійшло 12 лютого о 02:04.

На місці рятувальники з’ясували, що пожежа охопила 20 кв.м дизельної установки тепловоза. Займання ліквідували о 03:58. Травмованих і загиблих немає.

Причину пожежі встановлюють фахівці.

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Рух залізничною колією відновився о 05:00.

Фото: zt.dsns.gov.ua