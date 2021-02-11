На Оболоні вночі горіла музична студія

Столичні рятувальники ліквідували пожежу в двоповерховій адміністративній будівлі на вул. Йорданській в Оболонському районі, що виникла у кімнаті музичної студії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у м.Києві.

“11 лютого, о 00:56 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Йорданській, 6, що в Оболонському районі столиці”, - йдеться у повідомленні.

По прибуттю рятувальників було встановлено, що у двоповерховій адміністративній будівлі на 2-му поверсі в кімнаті музичної студії виникла пожежа на площі 10 кв. м.

Вже о 01:36 пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі пошкоджено віконну раму, меблі, електрообладнання, закопчено стіни та стелю приміщення.

На місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, та 13 рятувальників.

Жертв та постраждалих немає.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.