На Оболоні вночі горіла музична студія
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у м.Києві.
“11 лютого, о 00:56 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла на вул. Йорданській, 6, що в Оболонському районі столиці”, - йдеться у повідомленні.
По прибуттю рятувальників було встановлено, що у двоповерховій адміністративній будівлі на 2-му поверсі в кімнаті музичної студії виникла пожежа на площі 10 кв. м.
Вже о 01:36 пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі пошкоджено віконну раму, меблі, електрообладнання, закопчено стіни та стелю приміщення.
На місці події було задіяно 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, та 13 рятувальників.
Жертв та постраждалих немає.
Причина виникнення пожежі з’ясовується.