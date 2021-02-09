У столичному дитсадку сталася пожежа: рятувальники евакуювали 124 дитини

У Києві внаслідок пожежі, яка сталася на вулиці Василя Кучера, з дитсадка евакуювали 124 дитини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція України.

О 10:01 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло повідомлення про пожежу у дитсадку на вулиці Василя Кучера, 8А у Святошинському районі столиці.

На місці рятувальники встановили, що в медичному кабінеті на першому поверсі 2-поверхової будівлі сталося загоряння в холодильнику. Вогонь загасив персонал закладу за допомогою вогнегасника до прибуття рятувальників.

Рятувальники під час розвідки евакуювали 124 дитини через сильне задимлення в кімнатах. Дітей помістили у два автобуси. Повертатися до дитсадка було небезпечно, адже через провітрювання приміщень у будівлі було холодно. Дітей перевезли до сусіднього дошкільного навчального закладу.

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Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого у Краматорську внаслідок пожежі в гуртожитку загинула жінка.

Фото: ГУ ДСНС у Києві