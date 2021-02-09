У Краматорську через пожежу в гуртожитку загинула жінка

У Краматорську внаслідок пожежі в гуртожитку загинула жінка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у Донецькій області.

“8 лютого о 21:29 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що сталася у гуртожитку в Краматорську по вул. Академічна. На місце пожежі було негайно направлено сили та засоби Головного управління за підвищеним рангом виклику”, - йдеться у повідомленні.

Пожежа спалахнула у кімнаті на 4-му поверсі 5-поверхової будівлі гуртожитку. Рятувальники евакуювали 43 мешканців гуртожитку. Під час ліквідації пожежі була виявлена загибла жінка 1952 року народження.

Пожежа була локалізована о 21:41, а ліквідована - о 21:58.

Як повідомляв Укрінформ, у Харкові 9 лютого під час пожежі у багатоповерхівці загинув 37-річний чоловік.