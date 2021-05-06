На Одещині знайшли тіло прикордонника з перекинутого човна

В Одеській області рятувальники знайшли тіло офіцера-прикордонника з човна, що перекинувся на озері Тудорове.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Фейсбуці.

«Сьогодні близько 12:00 рятувальники знайшли тіло офіцера-прикордонника, який під час несення служби перекинувся на човні та зник», - ідеться в повідомленні.

Голова ДПСУ Сергій Дейнеко висловив співчуття рідним та близьким офіцера, який з честю виконував завдання з охорони державного кордону. «Своїми вчинками він заслужив повагу підлеглих та колег по службі», - додав Дейнеко.

Як повідомляв Укрінформ, 5 травня під час патрулювання кордону та забезпечення дотримання прикордонного режиму в Одеській області перекинувся човен з прикордонним нарядом. Як пояснюють прикордонники, які врятувалися, перекидання сталося внаслідок погіршення погодних умов. За їх словами, після надзвичайної події офіцер, який згодом зник, встиг скоординувати дії складу наряду, що в подальшому допомогло врятуватися трьом прикордонникам.