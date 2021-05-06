На Одещині досі шукають прикордонника з перекинутого човна

На Одещині тривають пошуки офіцера-прикордонника з перекинутого на озері Тудорове човна.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ, передає Укрінформ

"Пошуки офіцера-прикордонника, який зник у результаті перекидання човна на озері Тудорове, не припиняються. Весь колектив відомства не хоче сприймати найгірший варіант і продовжує вірити в краще", - зазначив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

Він нагадав, що троє військовослужбовців врятувалися відразу. До того ж, один з них фактично врятував життя іншому, витягнувши з води на собі. Всіх авіацією доправлено в шпиталь для надання необхідної меддопомоги. Наразі їхньому життю нічого не загрожує", - розповів очільник Держприкордонслужби.

Зниклого офіцера шукають прикордонники, рятувальники ДСНС, співробітники водної поліції, місцеві жителі. Залучені човни, авіаційна техніка та водолази.

Встановлення обставин, що призвели до цієї надзвичайної події, тримає на особистому контролі голова Державної прикордонної служби України.

Як повідомляв Укрінформ, учора під час патрулювання кордону та забезпечення дотримання прикордонного режиму в Одеській області перекинувся човен з прикордонним нарядом. Як пояснюють прикордонники, які врятувалися, перекидання сталося внаслідок погіршення погодних умов. За їх словами, після надзвичайної події офіцер, який згодом зник, встиг скоординувати дії складу наряду, що в подальшому допомогло врятуватися трьом прикордонникам.

Фото: ДПСУ