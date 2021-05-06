Окупанти обстріляли позиції ЗСУ, загинув військовий

Унаслідок обстрілу позицій ЗСУ збройними формуваннями Російської Федерації смертельного поранення зазнав український військовий.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Оперативно-тактичне угруповання "Схід".

“Сьогодні, 6 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", унаслідок обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій наших захисників, один військовослужбовець ЗС України отримав вогнепальне кульове поранення не сумісне з життям”, - ідеться в повідомленні.

На місці працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку ЗСУ.

Як зазначається, про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

На обстріли російсько-окупаційних військ ЗСУ відкрили вогонь у відповідь.

Як повідомляв Укрінформ, 6 травня внаслідок прицільного обстрілу позицій Об’єднаних сил неподалік Новотроїцького російськими окупаційними військами один військовослужбовець загинув, ще один отримав осколкове поранення, його стан тяжкий.