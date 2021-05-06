На Київщині проходять поліцейські навчання із «заручниками»

У Київській області проходять тактико-спеціальні поліцейські навчання.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція.

5-6 травня у Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах правоохоронці відпрацьовують алгоритми дій під час проведення спеціальних поліцейських операцій.

Мета навчання - перевірка злагоджених дій усіх підрозділів поліції Київщини – від операторів "102" до спецпідрозділів поліції.

«За легендою, на спецлінію поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Бровари невідомі особи здійснили збройний розбійний напад на англомовного громадянина, поранили його та заволоділи грошовими коштами, в подальшому захопили заручників і намагалися втекти», - ідеться у повідомленні.

Навчання на Київщині / Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановили місцезнаходження озброєних «нападників», умовно евакуювали людей із приміщення, блокували шляхи втечі зловмисників, перекрили виїзди на прилеглі території та оточили будівлю у якій утримували «заручників». Зрештою, спецоперація перейшла в активну фазу – бійці спецпідрозділу КОРД затримали «злочинців» і звільнили «заручників».

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«Такі навчання є надважливими у системі підготовки особового складу, оскільки тренують скоординовані дії всіх підрозділів поліції під час розкриття злочинів та затримання особливо небезпечних злочинців. Безпека громадян - одне із ключових завдань правоохоронців», - наголосив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Учасники навчань відпрацьовували навички виявлення та знешкодження вибухотехнічних предметів. Спецпризначенці на практиці продемонстрували уміння застосовувати спеціальні засоби. Правоохоронці затримали правопорушників і відтворили всі етапи проведення спецоперації згідно з легендами навчань.

У поліції закликали жителів Київщини з розумінням поставитись до незручностей, які можуть виникнути під час проведення навчань.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня військові частини Центрального оперативно-територіального об’єднання Нацгвардії, представники СБУ, Нацполіції і ДСНС взяли участь в антитерористичних навчаннях, які проводила координаційна група Антитерористичного центру при управлінні СБУ у Дніпропетровській області.