Заручники та радіоактивні матеріали: силовики провели антитерористичні навчання

Військові частини Центрального оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України, представники СБУ, Нацполіції і ДСНС взяли участь в антитерористичних навчаннях, які проводила координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБУ у Дніпропетровській області.

Про це інформує пресслужба НГУ, передає Укрінформ.

“Координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБУ у Дніпропетровській області провела командно-штабні навчання з елементами контрдиверсійної операції. У заходах взяли участь підрозділи СБУ, Національної гвардії, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, а також представники держпідприємств”, - йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, тренування проводились на об’єктах залізничної галузі та державному підприємстві, яке спеціалізується на зберіганні радіоактивних матеріалів.

“За легендою навчань, умовна група «терористів», яка проникла на спецпідприємство, викрала джерело іонізаційного випромінювання, і планувала вивезти його залізничним транспортом до Києва для вчинення терактів. Долучившись до групи прикриття в одному із залізничних потягів і спровокувавши конфліктну ситуацію, «зловмисники» захопили «заручників» та забарикадувались у вагоні пасажирського потягу. Після безрезультатних переговорів, керівництво Антитерористичного центру при СБУ санкціонувало залучення штурмових груп, які нейтралізували умовних диверсантів та звільнили «заручників», - зазначається у повідомленні.

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У НГУ підкреслили, що метою тренувань стало підвищення рівня міжвідомчої взаємодії під час проведення антитерористичної операції на об’єктах підвищеної небезпеки і транспортної інфраструктури.

Як уточнюється, координаційна група ретельно проаналізувала кожен етап навчань, відзначивши високий рівень готовності його учасників до виконання завдань за призначенням.

Як повідомлялося, 27 квітня у НГУ поінформували, що на Волині пройшли антитерористичні навчання за участю працівників НГУ, СБУ, поліції, ДПСУ.