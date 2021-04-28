Чернігівщина збирає резервістів на навчання з тероборони

Чернігівщина збирає резервістів на навчання з територіальної оборони - до них залучать понад 2 тисячі військовозобов’язаних.

Про це у середу на брифінгу повідомила голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко, передає кореспондент Укрінформу.

"На збори буде залучено близько двох тисяч військовозобов’язаних оперативного резерву другої черги та резервісти 119-ї окремої бригади територіальної оборони оперативного командування "Північ", - сказала Коваленко.

За її словами, навчання заплановані на період з 12 по 26 травня. Базові табори будуть розміщені в усіх п’яти (за новим адмінподілом) районах області та в місті Чернігові.

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Під час зборів резервісти відпрацюють навички з охорони об’єктів інфраструктури та органів влади, а також підтримки громадського порядку. Крім того, перевірять роботу систем зв’язку.

Ще одним важливим напрямком навчань буде відпрацювання взаємодії органів влади та військового управління. Вони мають навчитись працювати як одна команда, наголосила Коваленко. Влада і військові забезпечуватимуть резервістів гідними умовами базування та всім необхідним.

Очолюватиме навчання голова облдержадміністрації. Фінансуватиметься захід з обласного та місцевих бюджетів.