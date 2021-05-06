На Чернігівщині споруджують переправу через річку Снов

У межах президентської програми "Велике будівництво" біля міста Сновська на Чернігівщині споруджується тимчасова переправа через річку Снов, якою пустять транспорт під час капремонту 270-метрового мосту.

Про це у Фейсбуці повідомила Служба автомобільних доріг у Чернігівській області, передає Укрінформ.

"Цією тимчасовою переправою наприкінці травня буде організовано рух транспорту на час виконання дорожніх робіт. До кінця 2021 року аварійний міст буде закрито на капітальний ремонт", - ідеться у повідомленні.

На Чернігівщині споруджують велику переправу через річку Снов / Фото: Служба автомобільних доріг у Чернігівській області

Як пояснила речниця служби Аліна Левочко, об’їзна дорога будується на під’їзді до Сновська з боку Городні. Міст, який ремонтуватимуть, має довжину 270,5 м і є одним із великих мостів Чернігівщини. Збудували його в 1976 році із залізобетону. Зараз він аварійний і може зруйнуватися.

Оновлення споруди передбачає ремонт проміжних та крайніх опор, монтаж прогонової будови, влаштування мостового полотна, шару гідроізоляції, деформаційних швів, асфальтобетонного покриття, будівництво тротуарів, системи водовідведення, освітлення тощо. Робитиме все це вінницьке ТОВ "Будівельне управління механізації".

Левочко додала, що траса, на якій знаходиться міст, забезпечує зв'язок між низкою адміністративних центрів Чернігівщини, інтенсивність руху на ній - 2130 авто на добу. Дорогою користуються транспортні засоби аграрних та лісозаготівельних підприємств, міжнародний транзит, легкові авто, пасажирські та шкільні автобуси. Міст відіграє важливу роль у розвитку туристичної сфери Чернігівщини. Адже річка Снов улітку - одне з найпопулярніших в області місць відпочинку.

Загалом у рамках "Великого будівництва" на Чернігівщині в цьому році планують відремонтувати 182 км доріг державного значення та 14 мостів, з яких 9 - капітально.