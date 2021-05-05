Укравтодор облаштував перший шар покриття об'їзної дороги Харкова

Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» станом на кінець квітня облаштувало 16 км першого шару дорожнього покриття на об'їзній дорозі міста Харків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укравтодору у Фейсбуці.

Зазначається, що також уже відфрезовано 33,2 км старого покриття дороги.

Водночас дорожники розпочали роботи на ділянці дороги М-03, що є частиною Харківської кільцевої дороги, - її облаштовують армувальними геосинтетичними матеріалами (АСМ). Це дозволить мінімізувати дефекти дорожнього покриття і запобігти виникненню колій та тріщин, сподіваються у відомстві.

На об’єкті застосовано синтетичний матеріал, який використовують для армування шарів нежорсткого дорожнього одягу у вигляді геоґраток, геотекстилю чи геокомпозиту на основі полімерів, уточнили в Укравтодорі. Така арматура має вигляд прямолінійних прутів або довгих канатів із характерними поперечними ребрами, що збільшує надійність її зчеплення з бетоном.

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко проінспектував хід робіт із будівництва південного обходу міста Дніпра. За словами Тимошенка, роботи на об’єкті можуть бути завершені до цьогорічного Дня Незалежності.