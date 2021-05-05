На Донеччині ремонтують автодорогу Селидове-Українськ

На Донеччині за президентською програмою «Велике будівництво» триває капітальний ремонт автодороги С050961 Селидове-Українськ.

Як передає Укрінформ, про це повідомили на сайті Донецької ОДА.

"Триває капітальний ремонт автодороги Селидове-Українськ, який відбувається в рамках президентської програми «Велике будівництво», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що роботи тривають на ділянці довжиною 3,3 км. Уже завершене фрезерування дорожнього покриття та облаштування шару бетонної суміші, наразі триває укладання асфальтобетону. Після цього буде вкладено фінальний верхній шар.

Вартість ремонту становить 65 млн грн, які виділені з обласного бюджету.

Дорога на цій ділянці буде цілком оновлена і забезпечить гарне сполучення для мешканців Українська із Селидовим та Покровськом.

За словами голови Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка, ця дорога набула важливого значення у зв’язку з адміністративно-територіальною реформою, адже місто Українськ тепер увійшло до Селидівської громади.

Як повідомлялося, Донецька область в 2021 році запланувала реалізовувати 34 проєкти в рамках президентської програми «Велике будівництво». 29 з цих проєктів мають соціальну спрямованість (школи, дитсадки, медичні заклади, спортивні об’єкти), 5 – це проєкти економічного розвитку. Більшість із запланованого має бути завершено до кінця цього року (21 проєкт), решта (13) - у 2022 році.

Президентська програма «Велике будівництво» у 2021 році спрямована на проєкти соціальної інфраструктури та на економічний розвиток регіонів. За словами міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, цьогоріч у межах цієї програми в Україні буде завершено близько 300 об’єктів соціальної інфраструктури. Частка проєктів соціальної інфраструктури у «Великому будівництві-2021» сягатиме 70%.