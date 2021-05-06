У «червоній» карантинній зоні залишаються три області

Станом на 6 травня Київ та 14 областей віднесені до жовтої зони епіднебезпеки, у червоній зоні перебувають три області.

Як передає Укрінформ, відповідні дані опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Так, до червоної зони віднесено Запорізьку, Полтавську, Сумську області.

У жовтій зоні, згідно з даними МОЗ, перебувають Київ, Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області. Решта віднесені до помаранчевої зони.

Станом на 5 травня показник госпіталізацій хворих на коронавірусну хворобу вище за визначений у 60 на 100 тис. населення не зафіксовано в жодному регіоні.

У Києві показник госпіталізацій на 5 травня становив 35,3. Зайнятість ліжок із киснем при визначеному показнику 65% становить 44,6%.

За даними МОЗ, станом на 5 травня в жодному регіоні не перевищений показник завантаженості ліжок з киснем.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 червня, встановлено 4 рівні епіднебезпеки та показники їх визначення.

Зелений рівень дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень в сторону пом’якшення. Він встановлюється одночасно на всій території України, якщо: 1) захворюваність на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів менш як 50% епідемічного порогу; 2) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – менше ніж 5%.

Жовтий рівень діє як базовий на рівні всієї країни. Встановлюється на рівні регіонів.

Помаранчевий - попереджувальний рівень, який свідчить про ускладнення епідемічної ситуації в регіоні, що може призвести до запровадження посилених обмежувальних протиепідемічних заходів. Встановлюється на рівні регіонів, якщо перевищено хоча б один показник: захворюваність на грип та ГРВІ перевищує епідемічний поріг; завантаженість ліжок, забезпечених постачанням медичного кисню у визначених закладах охорони здоров’я, – більш як 65%; кількість тестувань методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2 протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення – менше ніж 300; кількість госпіталізацій протягом останніх 7 днів на 100 тис. населення – більш як 60; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – більш як 20%; зростання госпіталізацій протягом останніх 7 днів у порівнянні з попереднім аналогічним періодом – більше ніж 50%.

Червоний рівень встановлюється на рівні регіонів, якщо протягом трьох днів перевищено 2 або більше показників.

Червоний рівень епідемічної небезпеки визначається рішенням Державної комісії з питань ТЕБ та НС за ініціативи міністра охорони здоров'я протягом 48 годин. Рішення Державної комісії з питань ТЕБ та НС набирає чинності не раніше ніж через два дні з дати його оприлюднення. Рішення щодо скасування червоного рівня ухвалюється у разі досягнення регіоном усіх показників протягом не менш ніж п’яти днів підряд.