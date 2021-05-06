Обвал мосту на Львівщині класифікували як надзвичайну ситуацію

Комісія з питань ТЕБ і НС на засіданні 5 травня у Львівській облдержадміністрації класифікувала обвал мосту на автомобільній дорозі Львів–Луцьк як надзвичайну ситуацію об’єктового рівня.

За три місяці планують перевірити на аварійність всі мости області, а їх майже 2 тис., повідомив на брифінгу заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко, передає кореспондент Укрінформу.

«На засіданні комісії було прийнято рішення про визнання події з обвалом мосту в селі Гайок надзвичайною ситуацією об’єктового рівня. Також доручено департаменту дорожнього господарства і службі автомобільних доріг здійснити позачергове обстеження усіх мостів, які підпадають під ознаки аварійності. На Львівщині на балансі Департаменту дорожнього господарства 1182 мости. Ще 700 мостів – на балансі Служби автомобільних доріг. Багато з них мають ознаки аварійності різних категорій», – зазначив Бучко.

Як повідомив керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза, міст, що завалився, був внесений до президентської програми «Велике будівництво», його планували реконструювати вже влітку. До середини травня мають завершити проєктні роботи щодо цього мосту. Загалом на Львівщині цього року планують відбудувати понад 50 мостів.

«Вчора ми виїжджали на об’єкт з представниками комісії і дійшли висновку, що міст зруйнувався внаслідок того, що ним рухався важкий габаритний транспорт. Хоча рух таких автомобілів там був заборонений. Зараз ми приступили до аварійно-відновлювальних робіт для того, щоб розібрати завали і дати можливість пішоходного проходу. На це знадобиться тиждень-півтора часу», – повідомив Береза.

Паралельно відбувається пошук можливості відновлення сполучення шляхом встановлення альтернативного тимчасового мосту, на це знадобиться понад місяць часу. Служба розглядає два варіанти - це може бути тимчасовий, так званий технологічний міст, або залучення військової інфраструктурної техніки спорудження мостів.

Читайте також: Маршрут експреса зі Львова продовжили до Луцька через обвалення мосту

Новий повноцінний міст обіцяють збудувати до кінця 2021 року. Орієнтовно повна відбудова коштуватиме від 73 до 85 млн грн.

Під час засідання комісії також розглянули і погодили з патрульною поліцією та Службою автомобільних доріг нові маршрути об’їзду аварійної ділянки. Зокрема, для великогабаритного транспорту це дорога Радехів – Червоноград – Великі Мости – Гайок, а також Радехів – Лопатин – Буськ – Львів. Для легкових автомобілів, "швидких", маршрутних транспортних засобів, шкільних автобусів це напрямок Долини – Сілець – Старий Добротвір – Гайок.

Як повідомляв Укрінформ, 3 травня на автодорозі Львів –Радехів – Луцьк обвалився міст через річку Західний Буг. Міст був збудований у 1960 році і відтоді жодного разу капітально не ремонтувався. Останні 5 років споруда перебувала у передаварійному стані.

За фактом обвалу мосту на поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.