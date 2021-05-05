Маршрут експреса зі Львова продовжили до Луцька через обвалення мосту

Укрзалізниця з 6 травня 2021 року подовжить маршрут поїзда № 701/702 Львів — Чернівці до Луцька.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

До Львова цей поїзд прибуватиме чинним розкладом, потім о 09:51 вирушатиме до Луцька та прибуватиме на кінцеву станцію о 14:25. Зворотно поїзд відправлятиметься з Луцька о 14:45 і прибуватиме до Чернівців о 23:14.

Зазначається, що це допоможе розвантажити автошляхи та зменшити затори, які утворилися через обвал автомобільного мосту в селі Гайок на автодорозі Львів — Луцьк.

Як повідомляв Укрінформ, на автодорозі Львів - Радехів - Луцьк 3 травня обвалився міст через річку Західний Буг. Постраждалих немає.