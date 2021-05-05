У Житомирі затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол

У Житомирі затримали 41-річного громадянина Туреччини, засудженого до понад 21 року ув’язнення, який перебував у міжнародному розшуку.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у пресслужбі СБУ у Житомирській області.

«Контррозвідники Служби безпеки України затримали у Житомирі іноземця, який оголошений у міжнародний розшук по лінії Інтерполу. 41-річний громадянин Туреччини переховувався в Україні з липня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Житомирі іноземець проживав у орендованому будинку. Вироком Вищого кримінального суду Республіки Туреччина чоловіка засуджено до позбавлення волі терміном понад 21 рік за вчинення тяжких злочинів – грабежу, мародерства та вандалізму.

Богунський районний суд Житомира обрав іноземцю запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту терміном на 40 діб, він перебуває під вартою.

Наразі проводяться слідчі дії для застосування процесуальних процедур та екстрадиції.

Як повідомляв Укрінформ, на львівському летовищі прикордонники затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку. Чоловіка розшукували правоохоронні органи Литви за вчинення кримінального злочину, пов’язаного з контрабандою наркотиків.