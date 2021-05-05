На Миколаївщині реконструюється автодорога Н-24

На Миколаївщині проводиться реконструкція автодороги Н-24 Благовіщенське - Миколаїв у рамках програми Президента «Велике будівництво».

Про це передає Укрінформ з посиланням на повідомлення голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма у Фейсбуці.

“Один із перших проєктів 2021 року у самому розпалі. Проводиться реконструкція автодороги Н-24 Благовіщенське - Миколаїв (через м. Вознесенськ). Проєкт реалізується у рамках Програми Президента «Велике будівництво». На днях перевірив хід виконання робіт - графік дотримується, наразі залито половину із 30 свай. Отож в найближчому майбутньому на Миколаївщині буде новий міст», - повідомив Кім.

За його словами, частина ділянки - це створення нового відрізку дороги, а саме спрямлення існуючого повороту, та будівництво нового мосту через Гнилий Єланець. Старий міст по завершенню будівництва буде розібрано.

Цей міст біля села Троїцьке був побудований у 1958 році та востаннє відновлювався у 1988 році. Потреба у реконструкції виникла через його аварійний стан та велику кількість ДТП, які ставалися на цій ділянці.

Як повідомляв Укрінформ, заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко заявив, що в 2021 році планується збудувати і оновити 6 500 км доріг та 245 штучних споруд, 95 шкіл, 70 садочків, 80 стадіонів, 29 басейнів, 177 приймальних відділень.