У Богодухівській лікарні закінчили реконструкцію приймального відділення

У Богодухівській лікарні на Харківщині завершили реконструкцію приймального відділення, в ньому створили нові операційні, лабораторії та «вікно життя».

Про це повідомляє пресслужба Харківської облдержадміністрації, передає Укрінформ.

Реконструкцію почали у вересні 2020 року. Наразі будівельні роботи на об’єкті завершені. Площа приймального відділення складає 650 кв.м. Для зручності зробили кілька вхідних груп.

«У приймальному відділенні повністю виконані внутрішні роботи: санвузли, коридори, кабінети, облаштовано «вікно життя» - спеціальний пункт, де жінка, яка відмовляється від новонародженої дитини, анонімно може залишити своє немовля. Проведено ремонт у лабораторіях. Забезпечені умови інклюзії: пандуси, переходи, санвузли з душовою», - розповів представник підрядної організації Павло Бабенко.

Зазначається, що у відділенні з’явився напівбокс, який дозволяє розділяти інфекційних хворих від інших пацієнтів та надавати їм допомогу окремо до встановлення діагнозу. Раніше таких умов у лікарні не було.

«Дійсно, значно покращилися умови роботи медичних працівників та умови надання медичної допомоги нашим пацієнтам. У процесі виконання робіт були замінені система водопостачання і теплова система опалення, що дало змогу зекономити кошти на енергоносіях. Це теж важливо сьогодні», - зазначив директор лікарні Микола Грищенко.

Ремонт зробили у реанімаційній залі, де встановили сучасне обладнання, і малій операційній.

В лікарні встановили комп’ютерний томограф, рентген-апарат (цифровий та з використанням плівки), планують придбати апарат УЗД, також пацієнтам матимуть можливість провести в лікарні відеогастроендоскопічну діагностику.

У межах програми «Велике будівництво» ремонт провели і в клініко-біологічній лабораторії.

«Обладнано приміщення для встановлення імуноферментного аналізатора, якого в нас до цього часу не було. Це обладнання нове і дасть змогу проводити аналізи пацієнтам та медичному персоналу для визначення імуноглобуліну, що зараз дуже актуально», - розповіла заступниця директора лікарні Яна Грищенко.

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Як повідомляв Укрінформ, програма Президента «Велике будівництво» у 2021 році спрямована на проєкти соціальної інфраструктури та на економічний розвиток регіонів. За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, цьогоріч у межах програми буде завершено близько 300 об’єктів соцінфраструктури. Зокрема, має завершитися реконструкція 177 приймальних відділень.