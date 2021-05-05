Керівник оборонного концерну вимагав $1 мільйон за ділянку в центрі Одеси

Керівник оборонного концерну вимагав $1 мільйон за ділянку в центрі Одеси

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Укрінформ
Військова контррозвідка СБУ затримала керівника регіональної філії одного з оборонних концернів, який за 1 млн доларів обіцяв незаконно передати високоліквідну земельну ділянку в центрі Одеси у власність регіональних бізнес-структур.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє СБУ.

За інформацією Служби безпеки України, керівника філії затримали під час одержання першої частини хабара у розмірі 40 тис. доларів.

“Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Київським районним судом Одеси стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 20 млн гривень”, - ідеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України викрила корупційну схему, організовану заступником начальника регiонального вiддiлення Фонду державного майна по Київській, Черкаській та Чернігівській областях. Посадовець вимагав хабара за «вирішення питання» щодо надання в оренду майна, яке перебуває у державній власності.

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