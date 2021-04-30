У столиці посадовці розтратили майна на ₴162 мільйони - поліція оголосила підозру

У Києві правоохоронці оголосили підозру двом посадовцям за розтрату майна підприємства на понад 162 мільйони гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Зловмисники здійснили продаж нерухомого майна столичного акціонерного товариства на економічно невигідних умовах. Сума збитків, завдана підприємству, становить 162 мільйони гривень", - йдеться у повідомленні.

Слідчі управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління Нацполіції встановили, що керівник та голова наглядової ради акціонерного товариства у місті Києві здійснили відчуження нерухомого майна на економічно невигідних для підприємства умовах, заздалегідь знаючи, що кошти за майно не будуть сплачені.

"Продаж нерухомості був здійснений на користь підконтрольної юридичної особи. Сума збитків, завдана підприємству, становить 162 мільйони гривень", - повідомляють у МВС.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора та оперативного супроводження співробітників Департаменту карного розшуку Нацполіції.

Наразі фігурантам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Водночас вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв Укрінформ, 29 квітня У Миколаєві повідомили про підозру злочинній групі, яка заволоділа 1 млн грн коштів Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів України».