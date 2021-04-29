У Херсоні за фактом переміщення «чорногорського піску» відкрили кримінальне провадження

У Херсоні за фактом переміщення так званого чорногорського піску на території порту відкрите кримінальне провадження

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє поліція Херсонської області.

«До поліції надійшла інформація, що у морському торгівельному порту Херсона проводиться незаконне завантаження та переміщення чорногорського піску», - йдеться у повідомленні.

Як розповів заступник начальник слідчого управління обласного главку поліції Віктор Баранецький, слідчі з’ясували, що службові особи морського торгівельного порту, всупереч ухвалі суду щодо зберігання арештованого «чорногорського піску», самовільно змінили місце його зберігання. Вони завантажили пісок на три баржі та перемістили їх до першого та другого затону порту.

Наразі відходи піску, що утворилися після піскоструминної обробки днищ суден у м. Бієла Республіка Чорногорія, загальною вагою 3 870 494 кг, знаходяться в трьох баржах на річці Дніпро.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.388 Кримінального кодексу України «Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації».

Слідче управління обласного главку поліції розслідує три кримінальні провадження за фактом завезення на територію Херсонського морського торговельного порту відпрацьованого піску з Чорногорії. Наразі досудове розслідування перебуває на контролі керівництва обласної поліції та проводиться під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Як повідомляв Укрінформ, у середині грудня 2019 року у порт Херсона прибув вантаж піску з Чорногорії, який мали захоронити на місцевому сміттєзвалищі. У соцмережах був оприлюднений "гарантійний лист", начебто підписаний тодішнім міським головою з приводу ввезення відходів.

Тодішній голова Державної митної служби України (Нової митниці) Максим Нефьодов повідомив, що пісок – це насправді відходи піскоструминної обробки кораблів з верфі, яка закривається, і це - небезпечні відходи, а подані документи - підроблені.

За даними досліджень Інституту охорони ґрунтів, «чорногорський пісок» - це відходи, які мають ІІ клас небезпеки і потребують затарювання. Їх ввезення та захоронення на території України заборонено.

Вантаж не був розмитнений, на нього накладено арешт, тож будь-які операції проводити з ним заборонено. Повідомлено про підозру одному з фігурантів.

Як повідомили на початку грудня 2020 року в Херсонській ОДА, концесіонер вимагає від держави вивезти з території Херсонського морського порту так званий чорногорський пісок.

19 лютого 2021 року керівник Херсонської обласної прокуратури Володимир Калюга заявив, що у справі про скандальний так званий чорногорський пісок проводиться судова інженерно-екологічна експертиза, також в Україну надійшли матеріали з Чорногорії.