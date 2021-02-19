У справі про скандальний «чорногорський пісок» в Херсоні триває експертиза

У справі про скандальний так званий чорногорський пісок, що був завезений у Херсон у 2019 році, проводиться судова інженерно-екологічна експертиза, також в Україну надійшли матеріали з Чорногорії, що наразі аналізуються.

Про це на пресконференції 19 лютого розповів керівник Херсонської обласної прокуратури Володимир Калюга, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу.

«За дослідженнями, що були проведені ще на початковому етапі розслідування, він (так званий чорногорський пісок - ред.) був визначений як 2 -го класу небезпеки… Зараз проводиться відповідна судова інженерно-екологічна експертиза, проводиться фахівцями Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. У цьому провадженні було оголошено підозру ще навесні цього року керівнику однієї з київських фірм, яка завозила цей пісок, з використанням, на нашу думку, підроблених документів. Потім зупинялося розслідування у зв’язку з тим, що виконувалося доручення міжнародне відповідними правоохоронними органами Чорногорії. Наразі воно вже виконано, надійшло до України, переклад його відбувся, зараз аналізуються ці матеріали, які надійшли,» - зазначив керівник облпрокуратури.

За його словами, експертиза затяглася – вона раніше проводилася близько пів року в Одеському науково-дослідному інституті судової експертизи, проте там звільнився фахівець і експертиза не була виконана. Як зазначив Калюга, експертизу наразі обіцяють закінчити протягом місяця-двох.

Як повідомляв Укрінформ, у середині грудня 2019 року у порт Херсона прибув вантаж піску з Чорногорії, який мали захоронити на місцевому сміттєзвалищі. У соцмережах був оприлюднений "гарантійний лист", начебто підписаний міським головою з приводу ввезення відходів.

Тодішній голова Державної митної служби України (Нової митниці) Максим Нефьодов повідомив, що пісок – це насправді відходи піскоструминної обробки кораблів з верфі, яка закривається, і це - небезпечні відходи, а подані документи - підроблені.

За даними досліджень Інституту охорони ґрунтів, «чорногорський пісок» - це відходи, які мають ІІ клас небезпеки і потребують затарювання. Їх ввезення та захоронення на території України заборонено.

Слідче управління ГУ Нацполіції в області заявило, що розслідує чотири кримінальні провадження у цьому зв’язку. Вантаж не був розмитнений, на нього накладено арешт, тож будь-які операції проводити з ним заборонено. Повідомлено про підозру одному з фігурантів.

Як повідомили на початку грудня 2020 року в Херсонській ОДА, концесіонер вимагає від держави вивезти з території Херсонського морського порту так званий чорногорський пісок.