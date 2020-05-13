У справі ввезення «чорногорського піску» повідомили про підозру одному з фігурантів

За незаконне ввезення в Херсон так званого «піску з Чорногорії» поліція повідомила про підозру одному з фігурантів справи.

Про це у Faceboоk повідомляє ГУ Нацполіції в Херсонській області.

«12 грудня минулого року слідчим управлінням обласного главку поліції було розпочато досудове розслідування трьох кримінальних проваджень, відкритих у зв’язку з незаконним ввезенням на територію Херсонської області відпрацьованого піску з одного із підприємств Чорногорії. Наразі керівнику фірми, яка забезпечила поставку піску до Херсона, повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Досудове розслідування триває і перебуває на контролі керівництва обласної поліції», - йдеться у повідомленні.

Кримінальні провадження були відкриті за фактами підроблення офіційних документів і подальшого їх використання (ч.1 та ч.4 ст.358 Кримінального кодексу України), а також замаху на порушення правил екологічної безпеки (ч.2 ст.15 і ст.236 ККУ).

Як повідомив начальник обласного главку поліції Олександр Прокудін, в ході досудового розслідування отримані відповідні ухвали Херсонського міського суду на вилучення документів, що стали підставою для ввезення на територію України вищевказаного піску, проведені необхідні експертизи, допитані учасники процесу, в тому числі керівники ряду служб Херсонського міськвиконкому.

Наразі досудовим розслідуванням встановлено, що лист голови Херсонської міської ради про дозвіл розвантаження піску в Херсонському морському порту був підроблений і згодом наданий митним брокером для проходження митного оформлення піску до Херсонської митниці ДФС. У зв’язку з цим до територіального управління Державного бюро розслідувань направлені матеріали для прийняття рішення за фактом неправомірних дій працівників митниці під час проведення митних формальностей щодо завезеного піску.

За результатами проведених перевірок, слідчим управлінням в Єдиний реєстр досудових розслідувань були внесені відомості за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України за фактом зловживання працівниками Херсонської міської ради службовими повноваженнями.

Також з’ясовано, що основна фірма-фігурант двічі отримувала відмову від Міністерства енергетики та захисту довкілля України на включення до зеленого переліку вищезазначеного піску, адже серед домішків «оксиду кремнію» наявні чотири типи забруднюючих речовин, а саме азбест, трібутулін, важкі метали та вуглеродовмісні речовини (залишки нафтопродуктів), що класифікують його як небезпечний. Не зважаючи на це, керівник фірми та керівництво плавзасобу заключили договір про поставку піску в порт «Херсон».

У зв’язку з цим 8 травня керівнику цього підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.268 (Незаконне ввезення на територію України відходів і вторинної сировини) ч.4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2019 року у порт Херсона прибув вантаж підозрілого піску з Чорногорії, який мали захоронити на місцевому сміттєзвалищі. У соцмережах був оприлюднений "гарантійний лист", начебто підписаний міським головою з приводу ввезення відходів.

Голова Державної митної служби України (Нової митниці) Максим Нефьодов повідомив, що пісок – це насправді відходи піскоструминної обробки кораблів з верфі, яка зачиняється, і це небезпечні відходи, а подані документи - підроблені.

Вантаж не був розмитнений, на нього накладено арешт, тобто будь-які операції проводити з ним заборонено.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пообіцяв звернутися до депутатів, щоб вони взяли під контроль розслідування ситуації з "чорногорським піском" у Херсоні.

Депутати Херсонської міської ради через скандал навколо так званого чорногорського піску на сесії підтримали створення комунального підприємства, яке має замінити скандального оператора міського сміттєзвалища.