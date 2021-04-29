На Черкащині на хабарі «погоріло» керівництво регiонального вiддiлення Фонду держмайна
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.
Посадовець вимагав хабара за «вирішення питання» щодо надання в оренду майна, яке перебуває у державній власності.
Оперативники спецслужби встановили, що чиновник за гроші гарантував комерсанту перемогу в аукціонах та безперешкодне отримання в оренду приміщень для підприємницької діяльності.
Правоохоронці затримали посадовця згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у робочому кабінеті після отримання хабара.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії. Перевіряється інформація щодо низки можливих фактів отримання хабарів посадовцем і причетність до корупційної схеми інших чиновників Фонду.