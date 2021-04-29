На Черкащині на хабарі «погоріло» керівництво регiонального вiддiлення Фонду держмайна

Служба безпеки України викрила корупційну схему, організовану заступником начальника регiонального вiддiлення Фонду державного майна по Київській, Черкаській та Чернігівській областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Посадовець вимагав хабара за «вирішення питання» щодо надання в оренду майна, яке перебуває у державній власності.

Оперативники спецслужби встановили, що чиновник за гроші гарантував комерсанту перемогу в аукціонах та безперешкодне отримання в оренду приміщень для підприємницької діяльності.

Правоохоронці затримали посадовця згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у робочому кабінеті після отримання хабара.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Перевіряється інформація щодо низки можливих фактів отримання хабарів посадовцем і причетність до корупційної схеми інших чиновників Фонду.