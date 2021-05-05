На Запоріжжі відремонтували дорогу з Кропивницького

У Запорізькій області за програмою Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» на трасі Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя вперше за 50 років повністю відновили дорожнє полотно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії «Автомагістраль-Південь» у Фейсбуці.

Зазначається, що до цього на трасі Н-23 Кропивницький-Кривий Ріг-Запоріжжя виконувались лише аварійні роботи. Ремонт автошляху Н-23 на ділянці км 272+849 – км 282+880 від Запоріжжя до межі з Дніпропетровською областю компанія розпочала одним із перших у сезоні-2021.

У ході реалізації програми Президента було розчищено придорожню смугу від чагарників та дрібнолісся; фрезеровано зношене асфальтобетонне покриття; перевлаштована основа на окремих ділянках; влаштовані вирівнюючий та верхній шари асфальтобетонного покриття по всій протяжності ділянки; відновлені водопропускні труби; влаштоване водовідведення з проїзної частини.

На даний момент завершується укріплення узбіччя, влаштування з’їздів і примикань та встановлення дорожніх знаків. Також проходить облаштування зупинок громадського транспорту. Незабаром розпочнеться встановлення бар’єрного огородження та нанесення дорожньої розмітки. Роботи планують завершити до початку червня.

Як повідомляв Укрінформ, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко розповів, що до кінця 2023 року Укравтодор може відновити усю мережу доріг між містами, яка становить близько 20 тис. км.