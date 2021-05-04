Подвійне вбивство у Харкові: поліція вилучила речові докази у підозрюваного

Поліція вилучила речові докази у 22-річного підозрюваного в подвійному вбивстві на вулиці Дружби Народів у Харкові.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області, посилаючись на начальника поліцейського главку Андрія Рубеля, передає Укрінформ.

"У Харкові тіла співмешканців з численними колото-різаними пораненнями були виявлені у квартирі за місцем мешкання загиблих. До слідчо-розшукових заходів залучили досвідчених оперативників, слідчих, криміналістів, кінологів. Уже за декілька годин у нас була інформація про ймовірну причетність до злочину знайомого загиблих. Він харків’янин, йому лише 22 роки. Під час санкціонованого обшуку у нього вдома вилучили речові докази, які направлені на експертне дослідження. Протягом слідчих дій чоловік опору не чинив", - зазначив Рубель.

Поліція вилучила речові докази щодо подвійного вбивства у Харкові / Фото: Національна поліція

За його словами, на даний час зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України: Тривають необхідні слідчі дії, відпрацьовуються усі можливі версії вбивства. Одна з версій – вбивство через ревнощі".

"Слідчі оголосили чоловікові про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере зловмиснику запобіжний захід. Ми разом із прокуратурою будемо наполягати на триманні під вартою без внесення застави", - додав Рубель.

За його словами, якщо провина затриманого буде доведена у суді, підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Як повідомляв Укрінформ, 2 травня близько 20:30 жінка у квартирі на вулиці Дружби Народів у Харкові знайшла тіло свого 29-річного сина і його 24-річної дівчини. На тілах правоохоронці виявили численні колото-різані поранення.

Пізніше начальник поліцейського главку Харківської області Андрій Рубель заявив про затримання підозрюваного у подвійному вбивстві. За його даними, підозрюваний – 22-річний молодик, який був знайомий зі своїми жертвами.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Фото: Національна поліція