Харківська область залишається в «червоній» зоні через свята

На Харківщині епідемічна ситуація покращується, за показниками регіон міг би залишити червону зону, однак залишається у ній з огляду на святкові дні.

Про це на брифінгу заявив заступник голови Харківської облдержадміністрації Михайло Черняк, передає кореспондент Укрінформу.

«Є певна стабілізація епідемічної ситуації в нашій області. Було засідання відповідної комісії. Харківська область сьогодні за показниками, які є розрахунковими, фактично може залишити червону зону, але прийнято рішення залишити область у червоній зоні, враховуючи те, що ми входимо у вихідні, святкові дні, розуміючи, що йде Великдень, розуміючи, що люди, на жаль, не дотримуються повною мірою всіх карантинних обмежень, які на сьогодні існують», - сказав Черняк.

Він наголосив, що від того, як громадяни дотримуватимуться правил особистої безпеки у святкові дні залежить, чи перейде регіон уже найближчим часом до помаранчевої зони.

За його даними, в області наразі госпітальна база становить 5032 ліжка, а станом на ранок 30 квітня в лікарнях перебувало 3006 хворих (зайнятість ліжок - 59,7%).

Як повідомлялося, за минулу добу в області діагноз COVID-19 підтверджено у 1059 осіб. Усього зареєстровано 136 029 лабораторно підтверджених випадків, з них одужало 107 368 хворих, 2728 – померло.

З 11 квітня регіон належить до червоного рівня епідемічної небезпеки.