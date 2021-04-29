На Хмельниччині триває ремонт траси Стрий – Ізварине

За програмою Президента «Велике будівництво» у Хмельницькій області активно будується автодорога М-12 Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка, яка стане частиною одного з найбільших інфраструктурних проєктів цього року — «Дороги Єдності» М-30 Стрий – Ізварине.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Хмельницької обласної державної адміністрації у Фейсбуці.

Зазначається, що турецька компанія «Онур» проведе реконструкцію та капітальний ремонт автодороги М-12, протяжністю близько 41 км, що починається у с. Голосків та закінчується на межі з Вінницькою областю, відповідно до рекомендацій EuroRAP. Підготовчі роботи повністю завершені.

Першочерговим об’єктом частини будівництва нового автошляху став міст через р. Південний Буг у с. Голосків, на якому уже проводяться роботи з демонтажу старих бетонних конструкцій. Також підготовчі роботи до реконструкції ведуться на іншому мосту – через р. Вовк у смт. Летичів. Паралельно триває підготовка до капітального ремонту ділянки шляху з боку Вінницької області.

«Наразі ремонт дороги М-12 відбувається згідно з затвердженим планом, очікуємо що він має бути повністю завершений у лютому наступного року. Попри погодні негаразди, через які довелось пізніше розпочати ремонтні роботи, у підрядника не виникає проблем вкластись у терміни. Компанія «Онур» висловлює оптимістичні прогнози щодо того, що оновленою трасою можна буде проїхатись уже до Дня Незалежності України», – розповів голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій.

Як повідомляв Укрінформ, заступник голови Офісу президента і координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко заявив, що у планах «Великого будівництва» на цей рік – збудувати і оновити 6 500 км доріг та 245 штучних споруд.