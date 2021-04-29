Запорізька область наступного тижня може вийти з «червоної» зони

Запорізька область знаходиться в червоній зоні карантину за всіма показниками - заповненість місць в лікарнях, перевищення епідемічного порогу та виявлення нових випадків захворювання.

Про це під час брифінгу сказав голова Запорізької ОДА Олександр Старух, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми в червоній зоні по всіх показниках. Ситуація, як і коли ми вийдемо, залежить від кожного з нас. На сьогодні позитивна тенденція є, але разом із тим, в лікарнях заповнені 53% ліжок з киснем. Раніше було 55%. В місті Запоріжжі ситуація трошки інша - 78% місць заповнені. Позитивно, що люди одужують. Спостерігаємо більше одужань, ніж захворілих за добу. По тих тенденціях, які маємо на сьогодні, наступного тижня маємо вийти із червоної зони, якщо безпечно проведемо початок травневих свят", - сказав Старух.

Він також нагадав, що попереду 4 вихідні дні і влада не буде вводити додаткових обмежень. Натомість, розраховує на свідомість та відповідальність людей.

"На жаль, статистика попередніх місяців говорить про те, що після двох тижнів після свят, ми маємо зростання кількості хворих", - додав Старух.

За його словами, на сьогодні є домовленість с представниками церковних організацій про проведення богослужінь онлайн. Для того, аби в храмах не були порушені вимоги карантину, в храмах збільшать кількість служб.

Читайте також: Рівень госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом перевищений у 10 областях

За даними лабораторного центру МОЗ, за останню добу в області зареєстровано 547 нових випадків захворювання на COVID-19, 20 - летальних випадків. Одужали 895 пацієнтів. В Україні станом на 29 квітня зафіксовано 11 627 нових випадків коронавірусної хвороби.

Як повідомлялося, Запорізька область перебуває в червоній зоні епіднебезпеки з 9 квітня.