На Донеччині для COVID-хворих планують розгортати додаткові ліжка

У Донецькій області для COVID-хворих в лікарнях планують розгортати додаткові ліжка.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час брифінгу повідомив начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами Департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА Олександр Педенко.

«Планується розгортати додаткові ліжка. Поступово в деяких закладах, які уклали договори з Національною службою здоров’я України, ліжка розгортаються. Так, додаткові ліжка вже розгорнуті в Бахмуті, Великоновосілківській центральній районній лікарні, у Світлодарській багатопрофільній лікарні», - сказав Педенко.

Він зазначив, що завантаженість ліжок з киснем у медичних закладах області, які визначені для профільної госпіталізації пацієнтів з СОVID-19, наразі складає майже 70%.

«Щодо завантаженості ліжок з киснем. На сьогодні заклади охорони здоров’я, які включені до переліку, мають завантаженість 69%. Це високий показник», - наголосив Педенко.

Він констатував, що станом на ранок 27 квітня на стаціонарному лікуванні знаходилися 2040 осіб, на амбулаторному лікуванні - 15160 осіб.

Педенко повідомив, що з початку пандемії на Донеччині вже зареєстровано 77 446 осіб, які захворіли на коронавірусну інфекцію, померли від ускладнень цієї хвороби 1 662 особи, та одужали 58 584 людини.

Як повідомлялося, станом на 27 квітня в Україні лабораторно підтверджено 7 915 нових випадків коронавірусної хвороби. За весь час пандемії захворіли 2 038 248 людей.