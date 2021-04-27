На Запоріжжі через демонтаж шахти може статися екологічна катастрофа

У Степногірську через спробу демонтувати непрацюючу шахту може статися забруднення водоносного горизонту, без питної води залишиться значна частина Запорізького регіону.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила голова Степногірської селищної громади Ірина Кондратюк.

Шахта з видобутку марганцевих руд у Степногірську була законсервована у 90-х роках минулого століття рішенням тодішнього Міністерства промисловості. У 2000-х роках земельна ділянка площею понад 60 га, на якій розташований промисловий майданчик, передано в постійне користування ЗАТ "Стептехсервіс". Підприємство, що мало обслуговувати "спадок" Таврійського гірничо-збагачувального комбінату, начебто вирішило відновити видобуток та відкрило "вхід" до горизонтальної шахти. Проте руду у Степногірську більше так і не видобували, промисловий майданчик розібрали на металобрухт. "Стептехсервіс" накопичило борги та давно не працює. У 2016 році виконавча служба Василівського району прийняла рішення продати частину шахтних кріплень шляхом демонтажу.

"Кріплення шахти не можна знімати. Все обвалиться і під землю підуть поля. Є проєкт 1996 року на консервацію шахти, але проєкту на її ліквідацію немає. Горизонтальна шахта довжиною 420 метрів, її глибина 100 метрів - відкрита. Наразі, на підставі рішення виконавчої служби, намагаються демонтувати 70 метрів ("тіла" шахти - ред.). Будівельні роботи можуть призвести до екологічної катастрофи – отруєння бучакського водоносного горизонту, що може залишити без питної води значну частину Запорізького регіону", - говорить Ірина Кондратюк.

Демонтаж шахти у Степногірську / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

Вже понад 5 років вона буквально охороняє шахту та не дозволяє розпочати демонтажні роботи. Вона в черговий раз звернулась до ОДА та в СБУ.

"Ми провели нараду, на якій обговорили, як не допустити, аби шахту розібрали на металобрухт. Розбирати кріплення шахти в жодному разі не можна", - прокоментував кореспонденту Укрінформу голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

Голова громади додає, що держава має нарешті прийняти рішення, чи потрібна їй взагалі марганцева руда. Адже стовбур шахти зроблено капітально. Окрім горизонтального - є ще два вертикальні, але вони закриті спеціальною бетонною перемичкою.

"Якщо у майбутньому тут все ж таки планують відновити видобуток руди, то вхід до шахти необхідно забетонувати. Аби потім можна було його відкрити, воду відкачати, висушити та працювати", - наголосила Кондратюк.

Як раніше повідомлялося, наприкінці 70-х років ХХ століття до Сухоіванівки (колишня назва Степногірська) почали приїжджати гірники з усього Радянського Союзу. Саме тут починалася розробка Великотокмакського родовища марганцевих руд, запаси яких становлять понад 1,5 млрд тонн. Планувалося, що на п'яти рудних полях буде побудовано п'ять шахт – це стане початком одного з найбільших в Європі гірничо-збагачувальних комбінатів – Таврійського ГЗК. Шахту (горизонтальний і вертикальні стовбури) затопили у 1998 році. Офіційно цей процес має назву "мокра консервація". Планувалось, що через чверть століття шахту “розконсервують”.

Офіційними власниками ЗАТ "Стептехсервіс" є донецька фірма “Візаві” та “Запорізький завод феросплавів”.