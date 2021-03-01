В Україні вперше виставили мощі святих мучениць Віри, Надії та Любові та їх матері Софії

Мощі мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії виставили до почитання вперше в Україні. Вони прибули з Ватикану і зберігатимуться у львівському храмі, названому на честь святих.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

«Мощі передали на наше прохання, яке ми подали понад півтора роки тому через лист митрополита Ігоря (Возьняка), який направили до Ватикану. Римська Курія підтвердила, приготувала і передала для нашого храму, як дар, назавжди мощі святої Софії та її доньок Віри, Надії, Любові з відповідними документами. І в неділю 28 лютого, о 17.00 годині при великій кількості людей ми ці мощі урочисто виставили до молитви і почитання у нашому храмі», — повідомив отець Андрій Корчагін.

Зазначається, що доступ в храмі до святинь є щодня з 16.00 до 20.00 год. Відсьогодні, 1 березня, розпочинаються дев’ятиденні моління, які будуть відбуватися о 18.00.

Віра, Надія, Любов та матір їх Софія — християнські святі, шановані в лику мучениць. Жили у II столітті в Римі. У Православній церкві їх пам'ять вшановують 30 вересня.

До Віри, Надії, Любові та матері їх Софії моляться, просячи сил для зміцнення віри, здоров’я, добробуту та кохання. До мучениці Софії моляться про здоров’я для дітей, зцілення від жіночих захворювань, благополучне зачаття дитини.

Фото: Львівська міськрада