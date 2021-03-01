Франківські підприємці вимагають відкрити ринки та магазини попри «червону» зону

В Івано-Франківську підприємці під будівлею ОДА вимагають дозволити їм працювати попри запровадження червоного рівня епіднебезпеки.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє місцеве видання «Галка».

«Десятки ФОПів з ринків на вулицях Любомира Гузара, Тичини та Дністровській вийшли протестувати під «Білий дім» (будівля ОДА – ред.). Люди вимагають дозволити їм працювати та принагідно згадують про високі тарифи на комунальні послуги», - зазначає видання.

Як повідомляло агентство, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила червоний рівень епідемічної небезпеки в Івано-Франківській області з 26 лютого.

В Івано-Франківську закриті всі школи і дитсадки. Заклади харчування працюють лише на виніс, громадський транспорт - в режимі спецперевезень. В місті закрили промислові ринки та магазини.

Станом на 1 березня в Івано-Франківській області COVID-19 за минулу добу підтвердили у 526 випадках. В Україні цей показник сягає 4 285 нових випадків. З початку епідемії на коронавірус захворіли 1 352 134 українці.

Фото: gk-press.if.ua