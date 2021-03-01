У Чернігові підліток випав з вікна восьмого поверху та вижив

У Чернігові з 8 поверху житлового будинку впав 13-річний підліток - із політравмою його забрали до лікарні.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила речниця Чернігівського відділу поліції Наталія Слабеняк.

"У ніч із суботи на неділю в Чернігові з 8-го поверху житлового будинку випав 13-річний підліток. Виклик до поліції надійшов близько другої години ночі 28 лютого від когось із свідків. Хлопчик живий, але отримав політравму й тілесні ушкодження. Його відвезли до лікарні", - розповіла вона.

За словами Слабеняк, дитина проживала із батьками, родина благополучна. У момент трагедії батьки перебували в іншій кімнаті. Випав хлопчик чи свідомо вистрибнув наразі невідомо, це питання з’ясовує слідство.

Всю комп’ютерну техніку з квартири вилучили для проведення експертизи.

Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст. 120 (доведення до самогубства неповнолітнього).