У Києві 12-річна дівчинка випала з вікна багатоповерхівки

У столиці правоохоронці встановлюють обставини падіння неповнолітньої дівчинки з квартири багатоповерхівки, потерпілу з численними травмами доставили до лікарні.

Про це інформує відділ комунікації поліції Києва, передає Укрінформ.

«Вночі до поліції Києва надійшла інформація про те, що на вулиці Зодчих неповнолітня випала з вікна восьмого поверху. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та лікарі. З численними травмами та переломами 12-річну потерпілу лікарі госпіталізували до медичного закладу», – поінформували у відомстві.

На місці правоохоронці проводять необхідні слідчі дії, аби встановити усі деталі інциденту. Після проведення перевірки події буде надана правова кваліфікація.

Як повідомлялося, 17 лютого 15-річна дівчина впала із загального балкону на 16-му поверсі багатоповерхівки у Дарницькому районі.

16 лютого столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі 13-річної дівчини внаслідок падіння з балкону з 14-го поверху будинку в Дарницькому районі міста.