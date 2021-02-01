У Києві дівчина посварилася із хлопцем і вистрибнула з п'ятого поверху

Київські поліцейські встановлюють обставини падіння 16-річної дівчини із квартири багатоповерхівки.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у столичній поліції.

За даними правоохоронців, увечері 1 лютого до них надійшло повідомлення про падіння дівчини із вікна багатоповерхівки на вулиці Орловській у Шевченківському районі столиці.

«Попередньо правоохоронці з’ясували, що дівчина посварилась із хлопцем, після чого вистрибнула із вікна п’ятого поверху. Встановлено, що потерпіла - уродженка міста Ковель 2004 року народження», - йдеться в повідомленні.

Наразі дівчину госпіталізовано до медичного закладу з численними травмами.

Після перевірки буде надано правову кваліфікацію події. На місці правоохоронці проводять усі необхідні слідчі дії та з’ясовують деталі цього інциденту, додали в поліції.