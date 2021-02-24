Хлопцем, який намагався стрибнути під потяг у Рівному, не керували з соцмереж - поліція

Поліція встановила, що 16-річний житель Рівненського району, який намагався стрибнути під потяг, не був учасником однієї із груп у соцмережах, координатори яких можуть доводити підлітків до самогубства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці поліція Рівненської області.

"У рамках кримінального провадження працівники ювенальної превенції спільно із кіберполіцейськими встановили, що неповнолітній не причетний до координованої підліткової групи. Однак на своїй сторінці в одній із соцмереж 16-річний хлопець дійсно висловлювався щодо наміру вчинити самогубство, а на тілі виявлені тілесні ушкодження у вигляді порізів, які, з його слів, він наніс собі сам", - йдеться у повідомленні.

Наразі також перевіряється інформація, чи спілкувався він на таку тему з іншими особами.

Хлопця, який намагався стрибнути під потяг, побачив рівнянин на вулиці Здолбунівській в обласному центрі 21 лютого о 09:30. Перехожому вдалося завадити необдуманому вчинку підлітка.

Напередодні у соцмережах була оприлюднена фейкова інформація про те, що цей неповнолітній нібито є учасником групи в одній із соціальних мереж, де йому ставили різні завдання.

За фактом доведення особи до замаху на самогубство, вчинене щодо неповнолітнього, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Призначені експертизи, зокрема й судово-медична та судово-психіатрична. Підліток нині перебуває у медзакладі.