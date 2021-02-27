Пожежа у Чернівцях: посадовець ОДА спростував версію про самопідпал пацієнта
Про це він розповів кореспонденту Укрінформу.
"Я такого не говорив. Це не самопідпал", - стверджує Чорний.
Він також сказав, що причиною пожежі став не вибух і не електропроводка. За попередньою версією, загоряння міг спричинити несправний кип'ятильник.
Раніше інформацію про самопідпал хворого на коронавірус розмістило "Дзеркало тижня". З новини випливало, що джерелом даних був саме Олег Чорний.
Міський голова Чернівців Роман Клічук також написав у Фейсбуці, що причини займання наразі з’ясовуються, але "можна вже напевне сказати, що це не пов’язано з електропроводкою, і вибуху кисневого балона точно не було".
Як повідомляв Укрінформ, о 13:15 у м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 226, в лікарні, де надають допомогу хворим на коронавірус, сталася пожежа, внаслідок якої одна особа загинула і одна потрапила до реанімації з важкими опіками.