Пожежа у Чернівцях: посадовець ОДА спростував версію про самопідпал пацієнта

Директор департаменту охорони здоров'я Чернівецької ОДА Олег Чорний спростував версію про самопідпал пацієнта у міській лікарні №1 Чернівців, яку наразі поширюють деякі ЗМІ.

Про це він розповів кореспонденту Укрінформу.

"Я такого не говорив. Це не самопідпал", - стверджує Чорний.

Він також сказав, що причиною пожежі став не вибух і не електропроводка. За попередньою версією, загоряння міг спричинити несправний кип'ятильник.

Раніше інформацію про самопідпал хворого на коронавірус розмістило "Дзеркало тижня". З новини випливало, що джерелом даних був саме Олег Чорний.

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Міський голова Чернівців Роман Клічук також написав у Фейсбуці, що причини займання наразі з’ясовуються, але "можна вже напевне сказати, що це не пов’язано з електропроводкою, і вибуху кисневого балона точно не було".

Як повідомляв Укрінформ, о 13:15 у м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 226, в лікарні, де надають допомогу хворим на коронавірус, сталася пожежа, внаслідок якої одна особа загинула і одна потрапила до реанімації з важкими опіками.