У COVID-лікарні Чернівців стався вибух - загинула людина

Про це повідомляє пресцентр Управління ДСНС України в Чернівецькій області, передає Укрінформ.

"27 лютого о 13:15 у м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 226 в палаті на 2 поверсі п’ятиповерхової будівлі Міської клінічної лікарні № 1 стався спалах кисневої труби (хлопок). О 13:30 пожежу ліквідовано. Внаслідок події загинула 1 та постраждала 1 особа", - йдеться у повідомленні.

Також інформують, що було евакуйовано 20 осіб.