Постраждалий від вибуху в Чернівцях перебуває в реанімації

У Чернівцях пацієнт, який постраждав від вибуху у міській лікарні №1, перебуває в реанімації.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак.

За її словами, вибух стався у палаті на другому поверсі. Там перебували чотири пацієнти. Один з них загинув, другий був травмований, а ще двоє не постраждали. Наразі із ними працюють спеціалісти, щоб дізнатися причини події.

За попередньою інформацією, вибуху кисневого балона не було, зазначила Гусак.

У COVID-лікарні Чернівців стався вибух / Фото: Віталій Олійник. Укрінформ

Наразі у приміщенні є запах горілого, тому пацієнтів переводять до обласної і двох інших міських лікарень. Жодної загрози їхньому життю немає. Перевезти мають близько 30 пацієнтів.

Дізнатися про те, куди перевезли пацієнтів, їхні рідні можуть за номером "гарячої лінії" 066-084-93-13.

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Як повідомляв Укрінформ, о 13:15 у м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 226, в лікарні, де надають допомогу хворим на коронавірус, стався хлопок кисневої труби з подальшим горінням. О 13:30 пожежу ліквідовано. Внаслідок даної події одна особа загинула і одна постраждала.