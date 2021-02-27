Постраждалий від вибуху в Чернівцях перебуває в реанімації
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила заступниця голови Чернівецької облдержадміністрації Наталія Гусак.
За її словами, вибух стався у палаті на другому поверсі. Там перебували чотири пацієнти. Один з них загинув, другий був травмований, а ще двоє не постраждали. Наразі із ними працюють спеціалісти, щоб дізнатися причини події.
За попередньою інформацією, вибуху кисневого балона не було, зазначила Гусак.У COVID-лікарні Чернівців стався вибух / Фото: Віталій Олійник. Укрінформ
Наразі у приміщенні є запах горілого, тому пацієнтів переводять до обласної і двох інших міських лікарень. Жодної загрози їхньому життю немає. Перевезти мають близько 30 пацієнтів.
Дізнатися про те, куди перевезли пацієнтів, їхні рідні можуть за номером "гарячої лінії" 066-084-93-13.
Як повідомляв Укрінформ, о 13:15 у м. Чернівці по вул. Героїв Майдану, 226, в лікарні, де надають допомогу хворим на коронавірус, стався хлопок кисневої труби з подальшим горінням. О 13:30 пожежу ліквідовано. Внаслідок даної події одна особа загинула і одна постраждала.