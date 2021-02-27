У Сумах студентки наковталися таблеток і викликали «швидку»

У Сумах дві 16-річні студентки за місцем мешкання однієї із них наковталися таблеток від простуди, після чого самі викликали «швидку».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації поліції Сумської області.

Як зазначили правоохоронці, першокурсниць було доставлено до лікарні, наразі їх життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Інформацію про отруєння неповнолітніх лікарськими засобами поліція отримала з приймального відділення лікарні близько 16.30 години 26 лютого.

«На даний час можна стверджувати, що дана подія не пов’язана з так званими "групами смерті" та аналогічними челенджами у соціальних мережах», – вважає начальник відділу ювенальної превенції УПД ГУНП Сергій Тарасенко.

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За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 120 Кримінального кодексу України «Доведення до самогубства», у рамках якого встановлюються всі обставини та причини цієї події.