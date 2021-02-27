До 8 березня на Івано-Франківщину можна їхати за купленими раніше квитками

Пасажири з квитками до чи з Івано-Франківщини зможуть їхати за графіком до 8 березня включно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Згідно з постановою №154 Кабінету Міністрів України від 24 лютого, Укрзалізниця з 9 березня і до кінця дії посиленого карантину в Івано-Франківській області призупинить висадку та посадку пасажирів у регіоні.

До 8 березня включно всі пасажири з придбаними квитками зможуть без перешкод дістатися до місця призначення залізницею.

Як відомо, Укрзалізниця призупинила продаж нових квитків на поїзди, що прямують до Івано-Франківщини та зворотно, але не скасовує регулярні рейси та не обмежує висадку чи посадку пасажирів до дати, вказаної постановою КМУ.

Зазначається, що Укрзалізниця стежить за ситуацією в регіоні й забезпечує повну та ретельну дезінфекцію всіх вагонів, що прямують через зону посиленого карантину. Дотримання маскового режиму в усіх вагонах і на вокзалах є суворо обов'язковим.

Пасажирам, які планують гірський відпочинок у перший весняний вікенд, Укрзалізниця пропонує альтернативні маршрути до станцій Ясіня, Кваси, Рахів, Воловець, Сколе, Славське. Зокрема, нагадуємо про подовження курсування швидкісного "Лижного експреса" №745 до Славська з можливістю придбання квитків через чат-бот Укрзалізниці.

Як повідомлялося, 17 лютого Кабінет Міністрів ухвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 квітня. Встановлено 4 рівні епіднебезпеки та показники їх визначення.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про запровадження обмеження в роботі громадського транспорту в регіонах, віднесених до червоної зони епідеміологічної небезпеки.

В Івано-Франківській області з 26 лютого запроваджується червоний рівень епідеміологічної небезпеки через високий рівень захворюваності на CОVID-19.