Корвет «Вінниця» буде кораблем-музеєм — Таран
Як передає Укрінформ, рішення про це ухвалене міністром оборони Андрієм Тараном, повідомляє пресслужба Міноборони.
За словами міністра, опрацьовується питання передачі корвета до філії Національного військово-історичного музею України — Центрального військово-морського музею. Корабель, збудований 45 років тому, у форматі державно-приватного партнерства планують розмістити на 8-му причалі Миколаєва.
«Створення на базі бойового судна музейної експозиції дозволить перетворити його в один із потужних центрів військово-патріотичного виховання молоді. Тут популяризуватимуть традиції українського військового флоту, а причал буде одним із осередків туризму міста-корабелів», — зазначив Таран.
У світі є кілька сотень кораблів-музеїв, на яких розміщена експозиція, присвячена історії, екіпажу та подіям судна. Найвідоміші із них - вітрильний лінійний корабель «Вікторі» у британському Портсмуті чи американський лінійний корабель «Айова» в Лос-Анжелесі.
В Україні своя історія військових кораблів. Корвет «Вінниця» стане першим таким об’єктом військово-морської спадщини.
Корвет «Вінниця» — багатоцільовий корабель прибережної дії. Спущений на воду у 1976 році. Виконував завдання в акваторії Чорного моря. У складі ВМС ЗСУ брав участь у багатьох багатонаціональних навчаннях.
Фото: Міноборони