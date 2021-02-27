Корвет «Вінниця» буде кораблем-музеєм — Таран

Навчальний корабель Військово-Морських сил ЗСУ «Вінниця» перетвориться на музей.

Як передає Укрінформ, рішення про це ухвалене міністром оборони Андрієм Тараном, повідомляє пресслужба Міноборони.

За словами міністра, опрацьовується питання передачі корвета до філії Національного військово-історичного музею України — Центрального військово-морського музею. Корабель, збудований 45 років тому, у форматі державно-приватного партнерства планують розмістити на 8-му причалі Миколаєва.

«Створення на базі бойового судна музейної експозиції дозволить перетворити його в один із потужних центрів військово-патріотичного виховання молоді. Тут популяризуватимуть традиції українського військового флоту, а причал буде одним із осередків туризму міста-корабелів», — зазначив Таран.

У світі є кілька сотень кораблів-музеїв, на яких розміщена експозиція, присвячена історії, екіпажу та подіям судна. Найвідоміші із них - вітрильний лінійний корабель «Вікторі» у британському Портсмуті чи американський лінійний корабель «Айова» в Лос-Анжелесі.

В Україні своя історія військових кораблів. Корвет «Вінниця» стане першим таким об’єктом військово-морської спадщини.

Корвет «Вінниця» — багатоцільовий корабель прибережної дії. Спущений на воду у 1976 році. Виконував завдання в акваторії Чорного моря. У складі ВМС ЗСУ брав участь у багатьох багатонаціональних навчаннях.

Фото: Міноборони