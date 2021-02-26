В Ужгороді школярі підуть на канікули на місяць раніше

Весняні канікули в ужгородських школах розпочнуться раніше – цьогоріч вони триватимуть із 1 по 7 березня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Фейсбук Ужгородської міськради.

Таке рішення прийняли педагогічні ради навчальних закладів за рекомендаціями міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У міськраді інформують, що попередньо канікули в ужгородських школах планувалися з 22 до 28 березня.

В Ужгороді за добу виявлено 107 нових випадків захворювання на COVID-19, шестеро людей померли. Загалом 8 180 ужгородців захворіли із початку епідемії, 5 864 особи одужали, 142 людей померли. 2 174 ужгородці лікуються амбулаторно або стаціонарно. 3 189 ужгородців – на самоізоляції.

В Україні за минулу добу, 25 лютого, зареєстрували 8 003 нові випадки COVID-19. Загалом за час пандемії на коронавірус хворіли 1 333 844 особи.