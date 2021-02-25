Ювілей Лесі Українки відзначили у селі, де вона провела дитячі роки

У Колодяжному на Волині, де провела дитячі і юнацькі роки Леся Українка, пройшла присвячена 150-річчю письменниці наукова конференція і відбулося спецпогашення ювілейних конвертів і марок.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної ради, передає Укрінформ.

"Сьогодні в Колодяжному на базі літературно-меморіального музею Лесі Українки відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція "Леся Українка і родина Косачів в історії української та світової культури", - йдеться у повідомленні.

У конференції, зокрема, взяла участь колишня директорка музею Віра Комзюк, яка присвятила цьому закладу 30 років життя. Вона презентувала складений нею із співавторами путівник музеєм і розповіла як збирала експонати, як намагалася налагодити контакти з сестрою Лесі Українки. Комзюк писала Ізидорі в Нью-Джерсі ще в 1979 році, але та не наважувалася відповісти: далися взнаки 8 років заслання в Сибіру.

"Але там, в Америці, Ізидора посадила черешню, яка нагадувала їй Колодяжне", - розповіла Комзюк.

Після відкриття конференції гості та учасники взяли участь у спецпогашенні марки. Адже саме сьогодні "Укрпошта" випустила в обіг святковий художній конверт тиражем 50 тисяч примірників, номінальною вартістю 1 грн. Усі присутні мали нагоду придбати новий конверт і поставити на ньому спеціальний штемпель, використавши марки з ілюстраціями Софії Караффи-Корбут до "Лісової пісні".

Фото: facebook.com/volynrada/