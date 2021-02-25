На Дніпропетровщині почали COVID-вакцинацію - перше щеплення зробили 70-річному медику

На Дніпропетровщині перші дози вакцини від коронавірусу AstraZeneca (Covishield) отримали медики 21-ї інфекційної лікарні у Дніпрі. Розпочали із завідувача відділом, 70-річного Анатолія Анчишкина.

Про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської облдержадміністрації, передає Укрінформ.

Анчишкин розповів, що бореться з інфекціями ледве не все життя: працював раніше в СЕС, нині – в інфекційці.

«Впевнений у необхідності щеплення. Зараз мені ввели частинку вірусу. Тепер імунна система вироблятиме антитіла. За місяць – повтор. Ризики від вакцинації незрівнянно менші за зустріч із «живим» коронавірусом», – зазначив медик.

На Дніпропетровщині розпочали щеплення індійською вакциною від COVID-19/ Фото Миколи М'якшикова

Другою в області отримала щеплення молода лікарка Ірина Фільнюк, яка допомагає хворим на COVID-19 із початку пандемії.

Як зауважили в ОДА, щеплення проводять медики спеціально навченої мобільної бригади. Спочатку лікар оглядає пацієнта. Якщо не виявляє протипоказань – медсестра в сусідній кімнаті вводить вакцину. AstraZeneca (Covishield) – ефективна та безпечна, стверджує лікарка мобільної бригади Ольга Лотиш.

«Спочатку робитимемо 100 щеплень на день. Вже з наступного тижня цю цифру збільшимо. Проте не женемося за швидкістю. Щеплення робитимемо якісно та за всіма стандартами» , – наголосив заступник директора Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА Олексій Григорук.

У першу чергу на Дніпропетровщині вакцинуватимуть від COVID-19 медиків госпітальних баз, ковідних лабораторій, мобільних бригад та «швидких».

Як повідомлялося, вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Упродовж першого дня кампанії провели 159 щеплень проти COVID-19 першою дозою вакцини.