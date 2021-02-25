Між Херсоном і Миколаєвом платної дороги не буде - ОДА

Відрізок діючої дороги між Херсоном та Миколаєвом не буде платним, платна дорога можлива лише за наявності альтернативного безоплатного проїзду.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив тимчасовий виконувач обов’язків голови Херсонської ОДА Сергій Козир.

«Цей міф я хочу розвіяти: якщо роблять платну дорогу, то завжди має бути альтернатива безоплатного проїзду», - зазначив Козир.

За його словами, наразі інвестори, що цікавилися б можливістю побудови в області такої дороги, в ОДА не зверталися. На думку керівника ОДА, інвесторам більш цікаві магістралі з максимальним трафіком.